Bayern München vs. FC Sevilla, Mi., 20.45

Der FC Bayern kann für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Sevilla wieder mit David Alaba planen. Österreichs Fußball-Teamspieler hat am Montag nach überstandenen Rückenproblemen in München am geheimen Teamtraining teilgenommen, wie der deutsche Meister berichtete. Der Wiener hatte beim 2:1 in Sevilla sowie am Wochenende beim Gewinn der Meisterschaft in Augsburg gefehlt.

Trainer Jupp Heynckes muss am Mittwoch (20.45 Uhr) in der ausverkauften Münchner Arena weiter auf Arturo Vidal verzichten, der beim Hinspiel in Sevilla am Knie verletzt ausgewechselt werden musste.