Manchester City vs. Liverpool, Di., 20.45 Uhr

Wenn Pep Guardiola über Jürgen Klopp spricht, fallen meist große Worte. Der Deutsche sei ein "Taktik-Meister", ein "echter Fuchs", sagt der Katalane, der weiß, wovon er spricht: Gegen keinen anderen Trainer hat Guardiola so oft verloren wie gegen Klopp. Beim Wiedersehen am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) muss nicht nur deswegen ein kleines Wunder her, wenn Guardiola mit seiner Millionen-Elf von Manchester City doch noch das Halbfinale der Champions League erreichen will. Vor einer Woche nämlich, unterlag der künftige englische Meister in Anfield mit 0:3.