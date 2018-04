LASK vs. Salzburg, So., 15 Uhr

Salzburg steht ein leichter Gang bevor. Nur drei Tage nach dem 2:4 bei Lazio wartet in Pasching im Duell der besten Frühjahrsteams der Bundesliga der LASK auf den überlegenen Tabellenführer. Gegen den formstarken Aufsteiger will Trainer Marco Rose mentale Stärke zurückgewinnen: "Wichtig ist, dass wir den Kopf und die Brust wieder aufrichten."

In den Stunden nach der Partie in Rom und vor dem Duell mit dem LASK betreten die erfolgsverwöhnten Salzburger emotionales Neuland. "Die Lehre ist, dass sich Niederlagen einfach nicht gut anfühlen", meinte Rose nach der ersten Pleite seit 35 Partien bzw. August 2017. "In Linz haben wir die Möglichkeit, uns neue Überzeugung zu erarbeiten. Wir haben in letzter Zeit viel gewonnen und sind bejubelt worden. Deswegen ist es normal, dass wir auch ein wenig Kritik einstecken müssen."