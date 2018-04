Mitdiskutieren bei der ORF-Kochshow "Meine Mama kocht besser als deine"

Die Show

Mama oder Papa weiß immer alles besser. Darauf baut die neue ORF-Kochshow "Meine Mama kocht besser als deine" auf. Im Titel fehlen übrigens die Väter, weil die Sendung patentiert sei und auf der ganzen Welt so heiße, verrät Moderatorin und Spielleiterin Katharina Straßer im STANDARD-Interview. Zum Ablauf: Eine Mutter oder ein Vater dirigiert den mehr oder weniger talentierten Sprössling am Herd. Das Gericht muss in einer vorgegebenen Zeit zubereitet werden, der Elternteil darf selber nicht mitkochen, sondern nur Anweisungen geben. Zwei Teams treten gegeneinander an.

Die Kandidaten

Otmar Böss (17) und Rosalia Böss (50) aus Nassereith in Tirol sowie Teresa Virag (22) und Andrea Jabornik (59) aus Oberösterreich kochen am Freitag, 6. April, von 20.15 bis 21.05 Uhr auf ORF 1 um die Wette.

Der Juror

Sterne-Koch Konstantin Filippou verkostet das kulinarische Ergebnis, bewertet und kürt den Sieger. Den Kandidaten gibt er folgende Weisheit mit: "Der größte Fehler in der Küche ist, keinen Respekt vor dem Produkt zu haben. Und kochtechnisch gesehen, wenn man nicht gleichzeitig mit der Zubereitung der Gerichte anfängt – man muss einfach parallel denken." (sb, 6.4.2018)