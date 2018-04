Forum+: Atlético gegen Real im Derbi Madrileno, Sonntag 16:15 Uhr

Derbytime in Madrid

In Madrid konzentriert sich alles auf das Spiel am Sonntag zwischen Real und Atlético. International können beide Klubs zufrieden sein mit dem bisherigen Verlauf der Saison. Während Real auf den Einzug in das Semifinale der Champions League spitzt, sind die Rojiblancos auf dem besten Weg ins Halbfinale der Europa League. Daheim in der eigenen Liga liegt Real vier Punkte zurück. Doch Trainer Zidane ist zuversichtlich: "Wir nähern uns unserem Ziel, Platz zwei, immer mehr an", so der Franzose. Atlético wird etwas dagegen haben und am Sonntag um 16:15 alles daran setzen, dieses Ziel wieder in die Ferne zu rücken.

