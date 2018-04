Buwog-Prozess wird nach dreiwöchiger Pause fortgesetzt

Wien – Um es gleich vorwegzunehmen: Talare werden die Rechtsanwälte in der Buwog-Verhandlung gegen Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser und andere auch weiterhin nicht tragen. Am Mittwoch geht der Prozess weiter, die Bekleidungsdebatte ist in der dreiwöchigen Verhandlungspause ausgebrochen.



Auslöser war Anwalt Michael Dohr bzw. dessen Outfit: meist grelle, immer auffällige Designerware. Von der Würde des Gerichts war oft die Rede, und die Strafverteidiger-Vereinigung unter ihrem Präsidenten Manfred Ainedter kam jüngst zu der Einsicht, Anwälte sollten künftig nicht nur in Schwur-, sondern auch in Schöffenverhandlungen Talare tragen. Richter und Staatsanwälte treten ja immer in der Amtskleidung auf.

Kontraproduktiver Wechsel

Ainedter, der im Buwog-Verfahren Grasser vertritt, trug das Talar-Ansinnen an seine Buwog-Kollegen heran – doch die ließen ihn abblitzen. Vor allem Anwalt Herbert Eichenseder (verteidigt Vermögensverwalter Norbert Wicki) sprach sich gegen das Talartragen aus – aber nicht grundsätzlich. Er fände es nur gegenüber den Schöffen "kontraproduktiv", wenn nach monatelangem Verhandeln in Zivil nun "mitten im Prozess" zum Talar gewechselt würde, sagt er.

Abseits des Bekleidungstechnischen geht es am 25. Verhandlungstag mit dem Terminal Tower Linz weiter. Die Staatsanwaltschaft (schwarzer Talar, roter Kragenbesatz und Barett) wirft den Angeklagten vor, via Lobbyisten Peter Hochegger (Jeans und Pulli) und Walter Meischberger (Anzug) 200.000 Euro Schmiergeld an Grasser (dunkler Anzug) für die Einmietung der Finanz in den Büroturm gezahlt zu haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Zwei Porr-Manager wird Richterin Marion Hohenecker (Talar, violetter Besatz und Barett) dazu noch befragen. Ob sie danach Meischberger und Grasser einvernimmt, das ist nicht bekannt. (gra, 4.4.2018)