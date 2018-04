Deutsche Liga live: Augsburg vs. Bayern München, Sa. 15.30 Uhr

Am Samstag sollte es nun klappen. Konnten die Bayern (69 Punkte) trotz des 6:0-Kantersiegs am letzten Spieltag gegen Dortmund (48) noch nicht den 28. Meistertitel fixieren, weil mit Schalke (52) auch der erste Verfolger (2:0 gegen Freiburg) gewann, so könnte es nun in der 29. von 34 Runden so weit sein, wenn die Elf von Jupp Heynckes beim Tabellenzehnten Augsburg (36) zu Gast ist.

Selbst wenn Schalke beim Hamburger SV gewinnt, können die Königsblauen – sofern die Bayern drei Punkte einfahren – heuer auch rechnerisch nicht mehr Meister werden, denn dann würde der Rückstand auf die Münchner bei ausstehenden fünf Runden 17 Punkte betragen.

Kampf gegen überteuerte Tickets

Der FC Augsburg will im Kampf gegen überteuerte Weiterverkäufe von Tickets ein Zeichen setzen. Beim Heimspiel am Samstag werden nach Angaben des deutschen Fußball-Bundesligisten am Stadionzaun an sieben unterschiedlichen Standorten Sammelboxen aufgestellt. In diese können Fans ihr Ticket nach dem Spiel einwerfen, wenn sie mehr als den regulären Preis gezahlt haben.

Der FCA werde dann überprüfen, auf welchem Weg die Karten zu den Käufern gekommen sind. Die Tickets können anonym eingeworfen werden, die Fans müssten auch keine rechtlichen Konsequenzen fürchten. Besonders im Vorfeld dieser Partie seien zahlreiche Karten "zu zum Teil stark überhöhten Preisen auf verschiedenen nicht-autorisierten Ticketverkaufsplattformen zum Kauf angeboten" worden, wie die Augsburger mitteilten.