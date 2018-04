Augsburg vs. Bayern München, Sa. 15.30 Uhr

Am Samstag sollte es nun klappen. Konnten die Bayern (69 Punkte) trotz des 6:0-Kantersiegs am letzten Spieltag gegen Dortmund (48) noch nicht den 28. Meistertitel fixieren, weil mit Schalke (52) auch der erste Verfolger (2:0 gegen Freiburg) gewann, so könnte es nun in der 29. von 34 Runden so weit sein, wenn die Elf von Jupp Heynckes beim Tabellenzehnten Augsburg (36) zu Gast ist.

Selbst wenn Schalke beim Hamburger SV gewinnt, können die Königsblauen – sofern die Bayern drei Punkte einfahren – heuer auch rechnerisch nicht mehr Meister werden, denn dann würde der Rückstand auf die Münchner bei ausstehenden fünf Runden 17 Punkte betragen.