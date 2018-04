Liverpool vs. ManCity, Mi., 20.45 Uhr

Liverpool trifft Manchester City im Champions-League-Viertelfinale. Die Ausgangslage verspricht Spannung: Die Gäste von Star-Coach Pep Guardiola beherrschen die Liga in England in dieser Saison nach Belieben. Doch Liverpool muss sich nicht verstecken. Die Mannschaft fügte City beim 4:3 an der Anfield Road im Jänner die bisher einzige Niederlage der Saison in der Premier League zu.

"In einigen Momenten sind wir auf dem gleichen Niveau. Wir glauben an unsere Chance, aber wissen, dass es unglaublich schwer wird", sagt Liverpool-Coach Jürgen Klopp. (red, 3.4.2018)