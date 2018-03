Forum+ zu Baseball: Major League Baseball und die BLA

Marjor League Baseball und Baseball in Österreich

Eine der wohl amerikanischsten Sportarten hat auch hierzulande ihre Fans. Das Zwiespiel zwischen Pitcher und Catcher beherrschen prominente Teams wie die New York Yankees, die Cleveland Indians oder die Chicago Cubs perfekt. In Österreich messen sich Vereine wie die Attnang-Puchheim Athletics oder die Vienna Wanderers .

Dieses Forum+ bietet allen Baseball-Fans die Gelegenheit sich über das Geschehen in der MLB oder auch in der heimischen Liga auszutauschen. Betreut wird das von drei Usern, deren Namen allen Baseball-Interessierten in der STANDARD-Community bereits untergekommen sein dürften: Gastuna7, Francetto und Herr Tee.

Beim Forum+ mitmachen

Interessierte User können sich unter ugc@derstandard.at melden und mithelfen, dieses Forum+ noch lebendiger zu machen.