Deutsche Bundesliga Live: Bayern vs. Dortmund, Sa, 18.30

Es ist das Spitzenspiel der deutschen Bundesliga. Der FC BAyern trifft auf Borussia Dortmund. Die Bayern sind schon früh in der Saison der Konkurrenz enteilt. Bei den Münchnern lief nach der Rückkehr von Jupp Heynckes so ziemlich alles rund. An der Isar schielt man sogar in Richtung Triple: Man ist auch noch in der Championns League und im DFB-Cup vertreten.

Dortmund ist anders

Bei Dortmund sieht alles ein bisschen anders aus. Es war bislang eine turbulente Saison. Auch mit Peter Stöger als Trainer geriet nur mäßig Ruhe in den Großklub aus dem Ruhrpott. Das Aus in der Europa League war ein schwerer Dämpfer, jetzt möchte man sich zumindest in der Meisterschaft rehabilitieren. Und dabei würde ein Sieg gegen den FC Bayern natürlich gut tun.