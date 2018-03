Luxemburg vs. Österreich, Di., 20.30 Uhr

Nach Slowenien ist vor Luxemburg. Das unter Teamchef Franco Foda weiter makellose ÖFB-Team (2:1 gegen Uruguay, 3:0 gegen Slowenien) misst sich am Dienstag in einem weiteren freundschaftlichen Ländervergleich auswärts mit dem Großherzogtum.

Die Nummer 83 der Fifa-Weltrangliste hat am Donnerstag auf Malta einen 1:0-Erfolg gefeiert. Für die Malteser traf Düdelingen-Innenverteidiger Kevin Malget in der 93. Minute. Im November des letzten Jahres verbuchte man in einem weiteren freundschaftlichen Länderspiel einen 2:1-Erfolg gegen Ungarn, in der WM-Qualifikation erreichte man zuletzt ein 1:1 gegen Bulgarien (Oktober) und ein 0:0 gegen Frankreich (September), zwischendurch wurde man allerdings von den Schweden in Solna vorgeführt (0:8).

Das ÖFB-Team muss ohne David Alaba, Stefan Lainer und Maximilian Wöber auskommen, die wegen der hohen Belastungen in den vergangenen Wochen aus dem Teamlager entlassen wurden. "Gegen Luxemburg wird es Umstellungen geben, wir werden vom System her variieren", sagte Foda. "Das ist ein anderes Spiel, da wollen wir wieder eine gute Leistung bringen", sagte Sportdirektor Peter Schöttel.