Mitdiskutieren: "Knife Fight Club" mit Lukas Mraz und Sascha Stemberg

Die Show

Aufgeheizte Stimmung, geballte Kampflust, hochwertige Kochkunst, das verspricht die neue Kochshow "Knife Fight Club" auf Vox. Zwei Köche treffen hier vor Publikum aufeinander, einer davon wird den "Knife Fight" gewinnen. Anders als in "Kitchen Impossible" müssen die Wettkampfköche die Zutaten nicht erschmecken und erschnüffeln. Im "Knife Fight Club" werden drei Zutaten vorgegeben, die im Gericht so verarbeitet werden müssen, dass man sie bei der Verkostung signifikant herausschmecken kann. 60 Minuten dauert der Kochwettkampf, danach urteilt die Jury, bestehend aus Tim Mälzer und Tim Raue. Moderiert wird die Sendung donnerstagabends gegen 22.15 Uhr von Annie Hoffmann.

Die Köche

Am 29. März treten Sascha Stemberg und Lukas Mraz gegeneinander an. Ihre drei Zutaten: Taube, Okra, Rinderherz. Außerdem im "Knife Fight Club" aufkochen werden: Tohru Nakamura und Mario Lohninger, Nenad Mlinarevic und The Duc Ngo, Maria Groß und Max Stiegl, Hans Neuner und Anton Schmaus. Mit den Köchen Anthony Sarpong und Richard Rauch startete die sechsteilige Kochshow.

Die Juroren

Juror Tim Raue ist auf der Liste "The World’s 50 Best Restaurants" vertreten und mit zwei Michelin-Sternen und 19 Gault&Millau-Punkten ausgezeichnet. Tim Mälzer tritt in "Kitchen Impossible" gegen Spitzenköche an. Mit "Schmeckt nicht, gibt’s nicht" kochte er schon ab 2003 das Publikum auf Vox ein. In Hamburg betreibt er das Restaurant "Bullerei", wo der "Knife Fight Club" auch stattfindet. (sb, 22.3.2018, Update am 28.3.2018)

