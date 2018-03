Auftakt zum Länderspieljahr 2018. Für Teamchef Franco Foda und die ÖFB-Elf steht am Freitag (20.45 Uhr) das freundschaftliche Länderspiel gegen Slowenien in Klagenfurt auf dem Programm. Dabei trifft die Nummer 28 der Fifa-Weltrangliste auf die Nummer 62.

Am nächsten Dienstag geht es auswärts gegen Luxemburg. Foda will in den beiden Matches möglichst vielen Spielern des 24-Mann-Kaders eine Chance geben, um Rückschlüsse für die kommenden Aufgaben zu gewinnen.