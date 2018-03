KAV um volle Aufklärung bemüht

Wien – Die Wiener Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) und der Vorstand des Wiener Krankenanstaltenverbunds – Generaldirektorin-Stellvertreterin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, Direktor Herwig Wetzlinger und Direktor Michael Binder – gaben am Dienstag eine Pressekonferenz zur Vergabe eines Auftrags für das in Bau befindliche Krankenhaus Wien-Nord an das "Forschungszentrum für Bewusstsein". DER STANDARD tickerte dazu live.

KAV-Chef Wetzlinger kündigte volle Aufklärung an – "derartige Dinge haben hier keinen Platz", sagte er über den Energetiker-Auftrag. Die Innenrevision bearbeite bereits alle Vorwürfe. Geprüft werden einerseits personalrechtliche Folgen für die involvierten vier Mitarbeiter. Andererseits gehe es auch darum, Geld vom Auftragnehmer zurückzufordern. Frauenberger betonte wiederholt ihre Bereitschaft zu einer Untersuchungskommission. "Ich bin verärgert."

Wie berichtet kümmerte sich dabei der Bewusstseinsforscher Christoph Fasching um 95.000 Euro um die "positive Energie" des Krankenhauses, das wegen Verzögerungen und Kostenexplosionen beim Bau schon öfter in den Schlagzeilen war. Im Leistungsprotokoll ist unter anderem beschrieben, dass sich der Energetiker um die "Einbettung des Gebäudes in den natürlichen Umgebungsplan von Mutter Erde" gekümmert hat. Nach Bekanntwerden des Auftrags wurde die Projektleiterin des KH Nord von ihrer Funktion entbunden, drei weitere Mitarbeiter dürften in die Affäre involviert sein.

Im Interview mit dem STANDARD kündigte Gesundheitsstadträtin Frauenberger bereits an, dass sie sich für einen U-Ausschuss einsetzen wolle. "Nach dieser Aktion werden wir den Kärcher brauchen", beschreibt sie ihren Unmut mit dem Auftrag. (red, 20.3.2018)