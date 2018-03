Chat mit Hans Rauscher: Was ist bürgerlich?

"Was ist bürgerlich?", fragt STANDARD-Autor Hans Rauscher in seinem aktuellen Essay. Traditionell werden darunter Werte wie Fleiß, Bildung, Eigentum, Kultur, Ordnung und Manieren verstanden. Doch in welchen politischen Parteien werden diese Traditionen heute noch vertreten? Historisch war der Aufstieg des Bürgertums "ohne ständige Infragestellung der politischen Verhältnisse ursprünglich nicht möglich", schreibt Rauscher. Dieses alte Bürgertum hatte auch im linken Spektrum Repräsentanten. Man denke nur an Bruno Kreisky, der einen Idealtypus des liberalen, weltgewandten Großbürgers im Maßanzug verkörperte.



Durch die Angst vor Globalisierung, Migration und unsicheren Zukunftsperspektiven erhielt zuletzt das Kleinbürgertum politisch Auftrieb. Der Kleinbürger wird durch nationalkonservative Strömungen vertreten, die eine rigidere Politik in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen fordern.

Heute spaltet sich das Bürgertum in liberale Vertreter, die eine offene Gesellschaft vertreten, und jene, die autoritäre, rechtskonservative Tendenzen aufweisen. "Bis zu einem gewissen Grad geht es also im Österreich der nächsten Jahre um autoritäre gegen liberale Bürgerlichkeit."

Was bedeutet "bürgerlich" heute? Hat Österreich eine bürgerliche Regierung? Gibt es eine Spaltung der politischen Öffentlichkeit? Wurde durch den Regierungswechsel zu Türkis-Blau eine bürgerliche Wende vollzogen? Und ist Sebastian Kurz der Vertreter eines neuen Bürgertums? Darüber wird STANDARD-Autor Hans Rauscher mit Ihnen am Donnerstag ab 12 Uhr diskutieren. (Christian Eidherr, 15.3.2018)