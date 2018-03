Russland-Wahl live: Eine Wahl mit bekanntem Ausgang

Seit seinem Einzug in den Kreml vor rund 18 Jahren hält Wladimir Putin die Zügel zwischen Sankt Petersburg und Wladiwostok straff in der Hand. Daran wird auch die Präsidentschaftswahl am 18. März in Russland nichts ändern.

"Strategie 70/70" heißt es für Sonntag im Kreml: 70 Prozent der abgegebenen Stimmen für Putin und somit sein Sieg im ersten Wahlgang und 70 Prozent Wahlbeteiligung zwecks Legitimierung des Prozederes im In- und Ausland.

Im Ausland hat Putin in den vergangenen Jahren seine zweifelhafte Rolle als Bösewicht der Weltpolitik gefestigt. In Russland selbst aber genießt er bei vielen Bürgern große Wertschätzung.

Opposition nicht vorhanden

Politisch Andersdenkende freilich haben keinen leichten Stand. Im politischen System ist die Opposition kaum vertreten. Bei den Wahlen findet sich unter den Kandidaten keine ernstzunehmende Alternative zu Putin. Der bekannteste Repräsentant der "echten" Opposition, Alexej Nawalny, wurde nicht als Kandidat zugelassen.



Wir tickern am Sonntagabend live. Aus Moskau werden der Journalist Sergej Warschawtschik und unser Korrespondent André Ballin mit dabei sein. Aus der Wiener Redaktion wollen wir ein paar Hintergründe liefern. Die letzten Wahllokale schließen im Westen um 19 Uhr MEZ. Danach gibt es erste Ergebnisse. (red)

