Innenminister Kickl: BVT-Chef Gridling vorläufig vom Dienst suspendiert

Nach der aufsehenerregenden Razzia im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) am 27. Februar und der Messerattacke auf einen Soldaten in der Nacht auf Montag gibt Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Dienstag eine Pressekonferenz.

Wie DER STANDARD berichtete, wird gegen fünf Beamte des BVT, darunter auch dessen Chef Peter Gridling, wegen Amtsmissbrauchs ermittelt. Die Betroffenen streiten dem Vernehmen nach alle Vorwürfe ab. Grindling ist vorläufig vom Dienst suspendiert, erklärte Kickl in der Pressekonferenz.

Gridling bestätigt Suspendierung

Dem Innenminister wurde zuletzt vorgeworfen, die Verlängerung von Gridlings Vertrag zurückzuhalten, um eine politische Umfärbung im Verfassungsschutz durchzuführen. Diesen Vorwurf wies Kickl am Dienstag zurück: "Von Umfärbung kann nicht die Rede sein." Gridling werde von der Staatsanwaltschaft als Beschuldigter geführt. Die Wiederbestellungsurkunde sei Gridling nun doch überstellt worden, deshalb müsse er suspendiert werden, so Kickl. Für alle Beschuldigten gelte auf jeden Fall die Unschuldsvermutung.

Gridling bestätigt im Gespräch mit dem STANDARD auf Anfrage, dass er am Dienstag Früh den Bescheid mit der vorläufigen Suspendierung überreicht bekommen habe. Er sei ins Büro gebeten worden, wo man ihm das Schreiben gegeben habe, als Grund für den Schritt wurden die Ermittlungen gegen ihn angeführt. Mehr sagt der suspendierte BVT-Chef derzeit nicht zu der Causa.

Angreifer mit "Sympathie für politischen Islam"

Der Mann, der in vor der Residenz des iranischen Botschafters in Wien einen Wachsoldaten angegriffen und von ihm erschossen wurde, hatte "eindeutig Sympathie für den politischen Islam". Das sagte Michaela Kardeis, Generaldirektorin für die öffentliche Sicherheit, bei einer Pressekonferenz.

Das sind die ersten Erkenntnisse aus den Ermittlungen der Polizei. Die Auswertung des bei der Durchsuchung der Wohnung des Messerangreifers sichergestellten Materials werde noch ein paar Tage in Anspruch nehmen, sagte Kardeis. Es gehe in erster Linie darum, die "Social-Media-Kommunikation" des Mannes zu "filtern". Derzeit lasse sich sagen, dass "er eindeutig Sympathie für den politischen Islam hatte".

