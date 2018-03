Manchester United sieht sich bereit, im Konzert der Großen mitzumischen. Nach vier Jahren Pause peilen die "Red Devils" wieder den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Champions League an. Nach einem torlosen Remis im Hinspiel gegen den FC Sevilla soll am Dienstag (20.45 Uhr/live Sky) im heimischen Old Trafford alles klar gemacht werden.