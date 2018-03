Buwog-Prozess live: Bestechungsverdacht um Linzer Büroturm Thema

Wien – Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere Angeklagte stand am Dienstag, dem 23. Verhandlungstag, die Befragung des angeklagten früheren Ex-Porr-Solutions-Manager auf der Tagesordnung. Er wird auch am Donnerstag befragt. Dann könnte noch ein weiterer Angeklagter an die Reihe kommen, bevor das Gericht drei Wochen Pause macht.

Der Hauptangeklagte Grasser muss also mindestens bis nach Ostern warten, bis er zu Wort kommen wird. Zuvor werden noch die weiteren Angeklagten zum Bestechungsverdacht beim Linzer Terminal Tower befragt. Zu dieser laut Korruptionsstaatsanwaltschaft Bestechungszahlung von 200.000 Euro sind insgesamt fünf Personen extra angeklagt. Die Ankläger sehen die Zahlung als Gegenleistung für Grassers Zustimmung zum Mietvertrag, mit dem die Einmietung der Finanz in das Büroprojekt besiegelt wurde.

Brav befolgte Weisung

Der Ex-Porr-Solutions-Manager rechtfertigte sich, die Zahlung von 200.000 Euro für Walter Meischberger über Peter Hocheggers Firma Astropolis sei auf Weisung des – 2014 verstorbenen – Ex-Porr-Chefs Horst Pöchhacker erfolgt. Er habe diese Weisung nicht in Frage gestellt, weil er auch keinen Bestechungsverdacht gehegt habe.

Im Zuge der Befragung am Dienstag wurde er auch mit Abhörprotokollen der Ermittler über seine Telefonate konfrontiert.

So hatte er einmal im Gespräch mit dem früheren Porr-Vorstand Martin Huber gesagt, ein weiterer Porr-Manager könnte "ausscheren", das sei die große Sorge. Am Dienstag versuchte er das so zu erklären, dass die Porr-Anwälte damals zur Aussageverweigerung geraten hätten. Die Befürchtung sei gewesen, dass der Betreffende mit den Ermittlern rede.

Staatsanwalt Alexander Marchart las dann aus einem Einvernahmeprotokoll Pöchhackers vor, der die Vorwürfe bestritt. Befragt, warum er von seinen ehemaligen Mitarbeitern belastet würde, meinte Pöchhacker damals, das sei wegen deren Verbindung zu Huber.



Renate Graber berichtet seit 9.30 live aus dem Gericht. (APA, red, 8.3.2018)