Dortmund vs. Salzburg 1:2

Es prallen zwei Fußballwelten aufeinander, Salzburg, daheim der Krösus, darf endlich einmal wieder der David sein. RB-Sportchef Christoph Freund sagte dem STANDARD: "Dortmund kann kein Vorbild sein. Eine andere Macht in einer ganz anderen Liga, wir haben einen österreichischen Weg eingeschlagen, in dieser anderen, viel kleineren Welt, sind wir schon eine Macht, haben vieles richtig gemacht." Ein paar schnöde Zahlen zum Vergleich: Jahresumsatz 2016/17, 406 Millionen Euro Dortmund, 107 Salzburg. Geschätzter Marktwert des Kaders: 365 Millionen Dortmund, 50 Salzburg. Salzburg hat läppische 44 Vereinsmitglieder, Dortmund um exakt 153.743 mehr, das liegt freilich auch an den Strukturen.

Widerstand

Und trotzdem stehen die Bullen für Begriffe wie Kommerz und Retorte. Die Borussia ließ keine gemeinsamen Schals stricken (Dosenlogo geht gar nicht), rund 50 Fanklubs, das Bündnis Südtribüne, lassen das Rückspiel am 15. März aus. Es gibt symbolische Eintrittskarten, für eine Spende von jeweils zehn Euro sind sie erhältlich. Das Geld wird der mittlerweile viertklassigen Austria Salzburg, dem RBS-Vorgängerverein, überwiesen. (red)