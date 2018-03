Real Madrid hat den achten Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League in Folge vor den Augen. Nach dem 3:1-Heimerfolg im Schlager gegen Paris St. Germain sind die Rollen vor dem Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr) im Parc des Princes eindeutig verteilt. Zudem kann Real auf einen Cristiano Ronaldo in Hochform bauen, während die Pariser auf den verletzten Neymar verzichten müssen.