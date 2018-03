Buwog-Prozess live: 23. Tag kreist wieder um Linzer Büroturm

Wien/Linz – Der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und weitere Angeklagte wird am Dienstag, im Wiener Straflandesgericht fortgesetzt. Im Zentrum der Befragungen wird wieder der Bestechungsverdacht bei der Einmietung der Finanzbehörden ins Linzer Bürohaus Terminal Tower stehen.

Im Zuge der Errichtung des Baus beim Linzer Bahnhof wurden von einer Porr-Firma 200.000 Euro an den Grasser-Vertrauten Walter Meischberger gezahlt, das Geld floss an die Firma von Peter Hochegger in Zypern, die Astropolis. Über die Astropolis ging auch die Millionenprovision Hocheggers bei der Privatisierung der Bundeswohnungen. Laut Staatsanwaltschaft profitierte der damalige Finanzminister Grasser von den Geldern, wodurch der Tatbestand des Amtsmissbrauchs und Bestechung erfüllt wäre. Grasser und Meischberger weisen die Vorwürfe zurück.

Am 23. Verhandlungstag wird die weitere Befragung von Angeklagten erwartet, die bei dem Bau tätig waren. Das Bürohaus wurde von einem Konsortium aus dem Baukonzern Porr, der Raiffeisenlandesbank OÖ und der Raiffeisen Leasing errichtet.

Der Hauptangeklagte Grasser ist bisher im Prozess noch gar nicht zu Wort gekommen. Auch Meischberger und der Makler Ernst Karl Plech müssen weiter auf ihre Befragung durch Richterin Marion Hohenecker, die Staatsanwälte und die übrigen Prozessbeteiligten warten. Der teilgeständige Hochegger kam als erster der Angeklagten zu Wort.

Die Verhandlung soll morgen bereits um die Mittagszeit enden. Renate Graber berichtet live. (APA/red, 5.3.2018)