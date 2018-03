RB Salzburg – Rapid, So., 16.30 Uhr

Vor dem Kracher der 25. Bundesligarunde zwischen RB Salzburg und Rapid am Sonntag spricht eigentlich alles für die Gastgeber. Die Bullen dominieren die Liga nach Belieben, sind seit 29 Bewerbspartien ungeschlagen und liegen sieben Punkte vor Sturm (2:0 gegen LASK), 15 vor der Admira und bereits 16 vor den viertplatzierten Rapidlern.

Die Grün-Weißen gehen daher als Underdog in das Spitzenspiel und in dieser Rolle fühlen sie sich laut Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel durchaus wohl. Beim Schweizer lebt die Hoffnung auf den ersten Pflichtspiel-Sieg über den Serienmeister nach zehn erfolglosen Versuchen. "Wir haben schwierige Zeiten durchgemacht, aber der Trend zeigt jetzt in die richtige Richtung. Ich hoffe schon, dass ohne Druck das Fußballerische zurückkommt und wir einen harten Widersacher abgeben", so Bickel.