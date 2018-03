Oscars 2018 live: Sam Rockwell ist Bester Nebendarsteller

Im Dolby Theatre in Hollywood hat die 90. Verleihung der Academy Awards begonnen. Jimmy Kimmel witzelte gleich zu Beginn über die Oscar-Panne im vergangenen Jahr und beschwörte den positiven Geist der #MeToo-Bewegung. Den ersten Oscar als Bester Nebendarsteller heimste Sam Rockwell für seine Rolle in "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ein.



Großer Favorit mit 13 Nominierungen ist Guillermo del Toros schon beim Filmfestival von Venedig prämierter Fantasyfilm "The Shape of Water". Christopher Nolans Kriegsepos "Dunkirk" wurde in acht Kategorien nominiert, die Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" in sieben. "Darkest Hour" ("Die dunkelste Stunde") mit Gary Oldman als Winston Churchill und Paul Thomas Andersons "Phantom Thread" ("Der seidene Faden") haben in je sechs Kategorien Oscar-Chancen.

Regiedebütantin mit Oscar-Chancen

Anwärter auf den Oscar für den besten Film sind zudem Steven Spielbergs Drama "The Post", Luca Guadagninos "Call Me by Your Name", die afroamerikanische Horrorkomödie "Get Out" sowie Greta Gerwigs Regiedebüt "Lady Bird".

Mit Gerwig wurde erst zum fünften Mal eine Frau als Regisseurin nominiert. Kathryn Bigelow hatte 2010 für "The Hurt Locker" als erste und bisher einzige Frau den Regie-Oscar gewonnen. Gerwig ist auch für ihr Drehbuch nominiert. Als erste Kamerafrau hat Rachel Morrison ("Mudbound") Oscar-Chancen.

Meryl Streep ist für ihre Hauptrolle als "Verlegerin" bereits zum 21. Mal für einen Oscar nominiert. Als Favoritin in dieser Kategorie wird allerdings Frances McDormand ("Three Billboards") gehandelt, aber auch Saoirse Ronan ("Lady Bird"), Sally Hawkins ("The Shape of Water") und Margot Robbie ("I, Tonya") dürfen hoffen.

Bei den Herren sind neben Favorit Gary Oldman ("Darkest Hour") zudem Timothée Chalamet ("Call Me by Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya ("Get Out") und Denzel Washington ("Roman Israel, Esq.") im Rennen.

Über 8.000 Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences waren in ihren jeweiligen Kategorien abstimmungsberechtigt. Unter dem Druck des Protests gegen die Dominanz weißer Männer in Hollywood hat sich die über die Oscars entscheidende Institution diversifiziert. Ein Großteil der knapp 1.500 Filmschaffenden, die in den vergangenen zwei Jahren als Neumitglieder eingeladen wurden, sind Schwarze und Frauen. Die streng gehüteten Ergebnisse in 24 Kategorien sind nach der Verwechslungspanne um den besten Film im Vorjahr heuer übrigens drei statt zwei Mitarbeitern schon vorab bekannt. (red, 5.3.2018)