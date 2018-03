Kärnten-Wahl live: Zehn Parteien wollen in den neuen Landtag

Wien – Die dritte von insgesamt vier Landtagswahlen in diesem Jahr geht heute (nach Niederösterreich und Tirol beziehungsweise vor Salzburg) in Kärnten über die Bühne. 434.121 Kärntnerinnen und Kärntner sind wahlberechtigt und können über die neue Zusammensetzung des Landtags und die Verteilung der 36 Mandate entscheiden.

Zur Wahl stehen landesweit neun Parteien – SPÖ, FPÖ, ÖVP, Grüne, "Team Kärnten – Liste Köfer", BZÖ, Neos, "Liste Verantwortung Erde" und "Liste Fair" sowie nur in den Wahlkreisen Klagenfurt, Kärnten Ost und Villach die KPÖ.

Briefwahl-Krimi



Derzeit ist SPÖ-Chef Peter Kaiser Landeshauptmann, er arbeitet in der Landesregierung mit ÖVP und Grünen zusammen. Aufgrund des Proporzsystems besteht das Regierungsteam aus drei SPÖ-Mitgliedern, Freiheitliche, ÖVP, Grüne und (bei der Wahl noch so benannt) Team Stronach stellen je ein Regierungsmitglied.

Es droht übrigens auch diesmal wieder ein montäglicher "Briefwahl-Krimi" – wenngleich diesmal nicht nur für die Grünen, die 2009 in Kärnten bis Dienstag auf die erlösende Mitteilung warten mussten, dass sie doch im Landtag bleiben, sondern auch für die Neos oder das Team Kärnten. Für alle drei ist es alles andere als sicher, dass sie die Fünfprozenthürde nehmen. Die Meinungsforscher gehen davon aus, dass es am ehesten Gerhard Köfer mit seinem Team Kärnten gelingen wird – eventuell auch den Neos, den Grünen eher nicht.

Zuversicht in allen Farben

Vor der Wahl zeigten sich jedenfalls alle Spitzenkandidaten – erwartungsgemäß – optimistisch. Kaiser freute sich über den fairen und sachlichen Wahlkampf, ÖVP-Kontrahent Christian Benger wollte den Wahlausgang "sehr entspannt" abwarten, FPÖ-Spitzenkandidat Gernot Darmann würde gern Verantwortung übernehmen, und der grüne Frontmann Rolf Holub hoffte, dass es ihm nicht so ergeht wie den Bundesgrünen, die aus dem Nationalrat geflogen sind. Gerhard Köfer vom Team Kärnten möchte die Nachfolgepartei des Team Stronach erneut in den Landtag führen, während Neos-Spitzenkandidat Markus Unterdorfer-Morgenstern auf einen Einzug beim ersten Antreten in Kärnten hoffte.

derStandard.at begleitet Sie live durch den Wahltag. Wir freuen uns, wenn Sie sich einklinken und mit uns bis zum Wahlergebnis mitfiebern oder zumindest mitlesen und mitreden. (nim, 4.3.2018)