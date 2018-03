Buwog-Prozess live: Ex-Porr-Manager zur Causa Terminal Tower

Wien – Auch am 22. Verhandlungstag im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere im Wiener Straflandesgericht muss Ex-Porrmanager W. um 09:30 im Wiener Straflandesgericht sein. Eigentlich hätte er laut seinem Anwalt per Videokonferenz teilnehmen wollen, um einer Verhandlung in Wiener Neustadt beizuwohnen.

W. war bei der Porr für das Projekte Terminal Tower zuständig. Für Vermarktung, Finanzierung, Bauabwicklung und rechtliche Agenden. Er bekennt sich nicht schuldig. Er sei vom damaligen Porr-Generaldirektor Horst Pöchhacker beauftragt worden, dass er 200.000 Euro für Walter Meischberger im Terminal-Tower-Projekt unterbringen müsse. "Das war eine Weisung", sagte der Angeklagte. Eine Diskussion habe es nicht gegeben, es war ein klarer Auftrag des Generaldirektors. Welche Leistung Meischberger dafür erbracht haben soll habe er nicht wahrgenommen.

Am Donnerstag geht es ab 9:30 weiter. (red, 28.2.2018)