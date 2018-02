Leipzig vs. Dortmund, Sa, 18.30 Uhr

Am Samstag steht in der 25. Runde der deutschen Bundesliga das Kräftemessen zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund auf dem Programm. Die Partie in der Red Bull Arena, dem ehemaligen Zentralstadion, ist von eminenter Wichtigkeit, stehen einander doch zwei Konkurrenten um internationale Startplätze im direkten Duell gegenüber.

Gastgeber mit Problemen

Während die Dortmunder seit der Übernahme des Traineramts durch Peter Stöger zwar nicht glänzen, aber nach wie vor ungeschlagen sind, haben die Leipziger Probleme bekommen. Seit dem Rückrundenstart hat das Team von Ralph Hasenhüttl bereits drei Niederlagen hinnehmen müssen. Erst letzte Woche setzte es vor eigenem Publikum trotz Dominanz ein blamables gegen den Tabellenletzten aus Köln. In der Tabelle ist man damit nur noch auf Platz sechs zu finden. Dortmund konnte sich dagegen auf Rang zwei nach vorne schieben, auch wenn sich die Borussia beim 1: 1 gegen Augsburg nicht mit Ruhm bekleckerte. Doch das Feld liegt eng zusammen, nur drei Punkte trennen die beiden Klubs. (red)