Buwog-Prozess live: Causa Terminal Tower wieder Thema im Gericht

Wien – Der 20. Verhandlungstag im Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere wegen Korruptionsverdachts war äußerst kurz: Nur eine knappe halbe Stunde dauerte die Verhandlung im Wiener Straflandesgericht. Denn der angeklagte Ex-Immofinanz-Manager Christian Thornton verweigerte die Aussage und gab dafür gesundheitliche Gründe an.

Er sei verkühlt und außerdem durch den Prozess emotional belastet, sagte Thornton gleich zu Beginn. Er werde keine Fragen zur Chronologie der Jahre 2004 bis 2007 beantworten. Er habe zu Grasser und dem mitangeklagten Ex-Lobbyisten Walter Meischberger in diesen Jahren keinerlei Wahrnehmungen.

Am Mittwoch wird das Verfahren zur Causa Terminal Tower Linz wieder einbezogen, das heißt fünf Angeklagte, die in den vergangenen Tagen nicht anwesend sein mussten, werden wieder kommen müssen. Mit ihnen geht es auch weiter. In der Causa geht es um eine Zahlung von 200.000 Euro, die von der Staatsanwaltschaft als Bestechung Grassers angeklagt ist. Als Gegenleistung habe er der Einmietung der Finanz in das Linzer Bürohaus zugestimmt.

Dafür wird das Verfahren gegen Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics und Ex-Immofinanz-Chef Thornton ausgeschieden, das heißt die beiden müssen in den nächsten Tagen nicht erscheinen.

Seit 09.30 Uhr tickert Andreas Schnauder live aus dem Straflandesgericht. (red, 27.2.2018)