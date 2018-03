Italien-Wahl live: Probleme bei Wahlzetteln und andere Hoppalas

Rom – 51 Millionen Italiener wählen heute ein neues Parlament. Zu Beginn ist es in einigen Wahlkreisen zu Problemen mit den Wahlzetteln gekommen. Festgestellt wurden Fehler bei Namen der Kandidaten und bei den Symbolen.

In Palermo, wo am Sonntagvormittag der italienische Staatschef Sergio Mattarella seine Stimme abgegeben hat, mussten in der Nacht auf Sonntag 200.000 Wahlzettel neu gedruckt werden, weil diese Fehler beinhalteten. Daher konnten die Wahllokale erst mit großer Verspätung geöffnet werden. In Trentino-Südtirol wurden eine Million Wahlzettel für die Senatswahlen neu gedruckt, weil im Namen eines Kandidaten ein Buchstaben fehlte.

61.552 Wahllokale sind seit 7 Uhr offen. 36 OSZE-Beobachter unter der Leitung der schwedischen Parlamentarierin Margareta Cederfelt waren am Sonntag im Einsatz, um die italienischen Parlamentswahlen zu beobachten.

Dreikampf im Gange

Die Wahl ist ein Dreikampf, bei dem lediglich die Mitte-rechts-Allianz um Ex-Premier Silvio Berlusconi konkrete Chancen auf eine Mehrheit im Parlament hat.

Wegen eines Ämterverbots zählt der 81-Jährige allerdings nicht zu den Spitzenkandidaten. Als Premier einer möglichen Mitte-rechts-Regierung wünscht sich Berlusconi EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, der mit ihm 1994 die Forza Italia gegründet hatte. Stärkste Einzelpartei könnte Umfragen zufolge Beppe Grillos Fünf-Sterne-Bewegung werden.

Nach der Wahl ist alles anders

Beobachter halten aber auch ein Kabinett aus Berlusconis Forza Italia und dem Partito Democratico von Matteo Renzi für möglich. Das würde vermutlich wieder auf Paolo Gentiloni als Premierminister hinauslaufen.

Die Wahllokale sind bis 23 Uhr geöffnet, danach erst werden erste Nachwahlbefragungen veröffentlicht. Konkrete Ergebnisse gibt es erst am Montag. DER STANDARD begleitet Sie durch die Italien-Wahl mit Beiträgen aus Rom, Bozen und der Redaktion in Wien. (red, 4.3.2018)





