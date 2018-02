Live: Sturm Graz – RB Salzburg, So. 16.30

Und da ist es: Tabellenführer Salzburg muss am Sonntag zum großen Schlager nach Graz. die Bullen haben bereits sieben Punkte Vorsprung auf die Steirer und können mit einem Sieg beim Herausforderer einen großen Schritt Richtung Meistertitel machen. Nach dem Aufstieg in der Europa League und drei Siegen im neuen Jahr ist der Titelverteidiger absolut in der Spur.

Graz muss sich steigern

Bei den Grazern sieht das anders aus: Sturm ist schlecht in die neue Ära unter Coach Vogel gestartet. Die Steirer konnten aus drei Spielen gerade einmal einen mickrigen Punkt mitnehmen, das System des neuen Trainers holpert noch ein wenig. Das soll sich jetzt just gegen das stärkste Team der Liga ändern. Ohne einen vollen Erfolg müsste man die Ambitionen auf den Titel wohl zu den Akten legen.