Am Sonntag wird in Tirol der Landtag neu gewählt. Sieben Parteien treten an, die ÖVP unter Landeshauptmann Günther Platter muss ihren ersten Platz verteidigen. Auch für den grünen Koalitionspartner wird der Wahltag über die Zukunft der Partei entscheiden. 537.000 Menschen sind in Tirol wahlberechtigt. (red, 25.2.2018)