Landeshauptmann Peter Kaiser im STANDARD-Chat zur Kärnten-Wahl

Klagenfurt – Kommt mit der Landtagswahl am 4. März auch in Kärnten Türkis-Blau oder kann Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) von den zuletzt 37 Prozent weiter zulegen? Oder ist gar die Absolute für die SPÖ drinnen? Problematisch kann es für den bisherigen Koalitionspartner der SPÖ, die Grünen, werden, die nach einer Parteispaltung um den Wiedereinzug ins Landesparlament bangen müssen. Kärnten hat sich nach dem Hypo-Alpe Adria-Kollaps, der das Bundesland an den Rand der Pleite gebracht hat, wirtschaftlich wieder einigermaßen erholt. Dennoch muss budgetär weiter ein strenger Sparkurs gefahren werden.

Stellen Sie Ihre Fragen schon jetzt! (mue, 21.2.2017)