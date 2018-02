Buwog-Prozess live: Befragung von Thornton wird fortgesetzt

Wien – Am Donnerstag, dem 19. Tag im Prozess gegen Exfinanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und weitere wegen der Korruptionsanklage im Zusammenhang mit der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog und andere), wird erneut Christian Thornton befragt.

Am Mittwoch hat der frühere Manager im Immofinanz- und Constantia-Privatbank-Konzern seine eigene Rolle bei der Bezahlung der Millionenprovision an Peter Hochegger so beschrieben: "Ich war schlicht ein Bote." Er habe immer nur im Auftrag seines Chefs, Karl Petrikovics, gehandelt. Thornton soll die Provision über Scheinrechnungen abgewickelt haben. Thornton, der wegen Bestechung und Untreue angeklagt ist, bekannte sich nicht schuldig.

Am Donnerstag geht es wie gewohnt um 9.30 Uhr weiter. Live aus dem Gericht meldet sich Renate Graber. (red, 22.2.2018)