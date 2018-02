Buwog-Prozess live: Ex-Immofinanz-Manager soll befragt werden

Wien – Der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere wird am Mittwoch im Wiener Straflandesgericht fortgesetzt. Erwartet wird aufgrund bisheriger Ankündigungen, dass Richterin Marion Hohenecker am 18. Verhandlungstag den mitangeklagten Ex-Immofinanz-Manager Christian Thornton einvernimmt.

Thornton ist wegen Untreue und Bestechung angeklagt. Er war damals Geschäftsführer zahlreicher Tochtergesellschaften im Immofinanz-Constantia-Konzern – in den Immoeast- bzw. Immofinanz-Vorstand kam er erst 2007 bzw. 2008. Thornton hatte die Abwicklung der Millionenprovision des mitangeklagten Ex-Lobbyisten Peter Hochegger übernommen und Gelder für von Hochegger ausgestellte Scheinrechnungen an die zypriotische Firma Hocheggers, Astropolis, überwiesen. Von dort transferierte der mitangeklagte Walter Meischberger einen Großteil des Geldes nach Liechtenstein, wo es auf drei Konten landete. Die Staatsanwaltschaft sieht Grasser hinter einem der drei Konten – was dieser bestreitet. Das zweite Konto wurde vom mitangeklagten Makler Ernst Karl Plech eingerichtet, der das Geld aber nur treuhändisch für Meischberger verwaltet haben will.

Die Millionenprovision erhielt Hochegger für Beratung bei der Privatisierung der Bundeswohnungen (Buwog und andere Gesellschaften). In dem geheimen Bieterverfahren war das sogenannte "Österreich-Konsortium" bestehend aus Immofinanz, der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ) und anderen siegreich, Hochegger kassierte eine über Scheinrechnungen abgerechnete Provision von 9,6 Mio. Euro, ein Prozent des Kaufpreises von 961 Mio. Euro. Dass Hochegger tatsächlich sogar 9,9 Mio. Euro überwiesen bekam, wird wohl auch Thema bei der Befragung Thorntons sein. Bisher war die Mehr-Überweisung von Hochegger als "Fehler" bezeichnet worden.

Der Live-Bericht startet um 9:30. (APA, red, 20.2.2018)