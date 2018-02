Live: FC Sevilla – ManUnited 0:0

Und weiter: Manchester United will es sich und allen anderen beweisen. Nachdem Stadtrivale City in der Meisterschaft schon ordentlich enteilt, soll es das Team von José Mourinho in der Königsklasse richten. Als erster Stolperstein stellt sich der spanische Klub FC Sevilla in den Weg.

Königsklasse

Sevilla liegt in der Primera Division derzeit an fünfter Stelle. Der Europa-League-Stern soll aber auch in der Champions League scheinen. Die Andalusier möchten auch in der Köngsklasse beweisen, dass sie kicken können.