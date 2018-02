Champions League: Chelsea – Barcelona, 20.45 Uhr

Und wöchentlich grüßt die Champions League: Im Schlager am Dienstag empfängt der englische Meister Chelsea den FC Barcelona. Bei Chelsea kriselt es eigentlich, die Londoner haben in der Premier League schon ordentlich Rückstand auf Manchester City. Coach Antonio Conte wackelt dabei gehörig, ein Triumph in der Champions League könnte die Situation wieder beruhigen.

Starker FC Barcelona

Entgegensetzt sind die Zeichen beim FC Barcelona. In der Meisterschaft dominiert das Team von Ernesto Valverde nach Belieben, die Katalanen wollen aber auch in der Königsklasse reüssieren. In London ist das Unterfangen aber keine "gmahte Wiesn".