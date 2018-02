Live Chat zur Tirol-Wahl mit den Spitzenkandidatinnen der SPÖ und Liste Fritz

Innsbruck – Die Landtagswahl am 25. Februar wird für die Liste Fritz zur alles entscheidenden Wahl. 2008 zog die von AK-Präsident Fritz Dinkhauser gegründete ÖVP-Abspaltung als größte Oppositionspartei mit fast 19 Prozent der Stimmen erstmals in den Landtag ein. Heute hält man bei nur zwei Mandaten, weshalb Spitzenkandidatin Andrea Haselwanter-Schneider eine Verdoppelung als Wahlziel ausgerufen hat. Am Montag um 11:30 Uhr wird sie den Anfang im Live-Chat machen.

Um 13 Uhr wird die SPÖ-Spitzenkandidatin Elisabeth Blanik das Wort übernehmen. Die Lienzer Bürgermeisterin gilt als Hoffnungsträgerin der Tiroler Roten und könnte ihre Partei in eine Neuauflage der schwarz-roten Koalition führen, die bis 2013 in Tirol regierte. Blanik setzt inhaltlich auf Sozialthemen wie Pflege und Integration. Zudem liegt ihr als Osttirolerin die Peripherie und der ländliche Raum sehr am Herzen. (red, 17.2.2018)