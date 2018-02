Buwog-Prozess live: Fragenmarathon für Starzer geht weiter

Wien – Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und andere hat am Mittwoch der langjährige frühere Raiffeisen-Vorstand Georg Starzer den Aussagen seines früheren Chefs, RLB-OÖ-Generaldirektor Ludwig Scharinger, widersprochen. Scharinger war vor dem Prozess einvernommen worden und ist wie Starzer angeklagt, aber aus gesundheitlichen Gründen nicht verhandlungsfähig. Scharinger habe sich wohl geirrt und einiges durcheinandergebracht, so Starzer.

Es ging um eine Vorstandssitzung der RLB OÖ im Juni 2004, in der heißen Phase des Bieterverfahrens um die Bundeswohnungen. Scharinger sagte in seiner Einvernahme im Zuge der Ermittlungen aus, dass ihm Starzer in der Sitzung den neu ermittelten Angebotspreis, nämlich 961 Mio. Euro, für die Bundeswohnungen gesagt habe und auch einen entsprechenden Antrag für dessen Genehmigung gestellt habe. "Das stimmt gar nicht", konterte Starzer heute.

In Wahrheit sei in der Sitzung gar nicht über den neuen Angebotspreis gesprochen worden, weil er noch nicht bekannt gewesen wäre.

Am 17. Verhandlungstag geht der Marathon weiter. Dann werden wohl die Staatsanwälte mit ihren Fragen zum Zug kommen. Möglicherweise auch die Anwälte der Mitangeklagten. Renate Graber berichtet live aus dem Gericht. (APA, red, 15.2.2018)