Buwog-Prozess live: Weitere Einvernahme von Georg Starzer

Am Dienstag hatte der Ex-RLB OÖ-Vorstand Georg Starzer jegliche Verwicklung in Malversationen rund um den Kauf der Buwog durch ein Konsortium aus RLB OÖ und Immofinanz zurückgewiesen. Er erklärte stundenlang, er habe nie den Lobbyisten Peter Hochegger als Berater bei der Privatisierung der Bundeswohnungen beauftragt. Er bzw. die RLB OÖ habe Hochegger auch nichts gezahlt. Hochegger habe nur Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics beraten, betonte Starzer.

Für die RLB OÖ hätte eine Beratung durch Hochegger auch gar keinen Sinn gemacht, denn Raiffeisen habe selber Stäbe für Public Relations, Immobilienexpertise etc. gehabt, und auch nicht die "Tratschereien" vom Markt gebraucht, so der frühere langjährige Bank-Vorstand.



Vertrag zerrissen

Richterin Marion Hohenecker hielt Starzer vor, dass Hochegger ihm in der heißen Phase des Bieterverfahrens einen Vertragsentwurf über eine Geschäftsbesorgung geschickt habe. Der Vertrag wurde allerdings nicht unterschrieben und zerrissen bei Hochegger gefunden. Weiters hat Hochegger an Starzer persönlich zwei E-Mails geschickt, in denen er die Abwicklung des "vereinbarten Projekts" urgiert, weil seine "Projektpartner" darauf dringen würden.

Für Starzer war dies kein ungewöhnlicher Vorgang. Hochegger habe es halt "probiert" und später noch "interveniert", um an Geld zukommen. Nach dem ersten E-Mail Hocheggers vom 5. Oktober 2004 habe er einen Mitarbeiter zu Hochegger nach Wien geschickt, damit dieser ihm erkläre, dass er kein Geld zu erwarten habe, da es mit ihm keinen Vertrag gäbe. Hochegger schickte allerdings noch ein E-Mail an Starzer, wunderte sich die Richterin und hakte mehrmals nach. "Er hat's halt noch einmal probiert", meinte Starzer dazu.

Der Prozess beginnt heute um 9:30 Uhr, DER STANDARD berichtet wieder live aus dem Gerichtssaal. (APA, 14.2.2018)