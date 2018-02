Buwog-Prozess live: Am 15. Tag wird Raiffeisen-Banker Starzer befragt

Wien/Linz – Der Prozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere Angeklagte wird nach der ferienbedingten Pause am Dienstag im Großen Schwurgerichtssaal des Wiener Straflandesgerichts fortgesetzt. Am 15. Verhandlungstag steht die Einvernahme des früheren Raiffeisen-OÖ-Bankers Georg Starzer am Programm. Nach Peter Hochegger und Karl Petrikovics ist Starzer nun der dritte, der ausführlich einvernommen wird.

Der mitangeklagte Starzer war noch bis Ende August 2017 Vorstand der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich (RLB OÖ). Sein Vertrag wäre eigentlich noch bis März 2018 gelaufen, wurde aber im Hinblick auf den Prozess und die damit verbundene zeitliche Belastung vorzeitig aufgelöst, auch wenn die Bank betonte, keinen Anlass zu sehen, an der Integrität Starzers zu zweifeln.

Der 60-Jährige ist wegen Bestechung und Untreue angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, er habe – so wie Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics – vom Lobbyisten Peter Hochegger entscheidende Informationen für das Bieterverfahren um die Bundeswohnungen (Buwog u.a.) erhalten.

Diese Woche sind auch am Mittwoch und Donnerstag weitere Verhandlungstage angesetzt. Verhandelt wird jeweils ab 9.30 Uhr. Da im Jänner drei Tage ausgefallen waren, dehnt Richterin Marion Hohenecker nun meist die Verhandlung bis zum späten Nachmittag aus, um die verlorene Zeit zumindest teilweise einzuholen. Renate Graber berichtet ab 9:30. (APA/red, 13.2.2018)