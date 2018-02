Live: Real Sociedad dreht Partie gegen Salzburg - 2:1

Personell leicht geschwächt, aber mit viel Optimismus geht Red Bull Salzburg am Donnerstag (19 Uhr, live Puls 4 und Sky) ins Sechzehntelfinal-Hinspiel bei Real Sociedad. Gegen zuletzt schwächelnde Spanier rechnen sich die Bullen durchaus Chancen auf das zweite EL-Achtelfinale ihrer Geschichte aus.

"Spielstarker Gegner"

Es scheint, als würde man den Gegner aus San Sebastian am Golf von Bizkaya zu einem relativ günstigen Zeitpunkt erwischen. Seit 17. November hat der Traditionsklub in zwölf Ligapartien nur neun Punkte geholt und ist von Platz sieben auf 14 abgerutscht, zudem scheiterte man im Cup am Drittligisten Lleida. Am Sonntag kassierte Sociedad nach einer kleinen Trendumkehr (5:0 gegen La Coruna) ein 2:5 gegen Real Madrid.