Achtelfinale: Real Madrid vs. Paris Saint-Germain – 0:0

Das Achtelfinale der Champions League wartet am Mittwoch (20.45 Uhr, ORF 1) mit einem Gigantenduell auf. Schon in der ersten K.-o.-Runde treffen Titelverteidiger Real Madrid und der französische Meister Paris St. Germain aufeinander. Dazu empfängt der FC Porto Liverpool. Die Rückspiele steigen am 6. März.

Für Real und PSG kann es dabei schon um den Erfolg einer ganzen Saison gehen. Während Real nach einer bisher durchwachsenen Saison kaum noch Chancen auf den Meistertitel hat, ist die Champions League für PSG das letzte unerreichte Ziel.

Ein Match für die Saison

"Diese Begegnung ist ein Match, das eine ganze Saison prägen kann", meint Cristiano Ronaldo. Mittelfeldkollege Luka Modric: "Gegen Paris spielen wir um unsere gesamte Saison." Für Real-Trainer Zinedine Zidane geht es auch um die persönliche Zukunft. "Das ist klar", sagte der Franzose.

Dabei kam Real zuletzt etwas besser in die Spur. Seit vier Spielen sind die Madrilenen in der Liga ungeschlagen, am Wochenende gab es ein 5:2 gegen Deportivo La Coruna, in den vergangenen beiden Heimspielen gelangen zwölf Tore. Zidane schickte bereits eine Warnung nach Paris: "In komplizierten Momenten ist Real immer wieder da. Wir werden alles tun, um die Champions League zu gewinnen."