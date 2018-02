Bundesliga Live: Admira vs. Rapid, So. 16.30 Uhr

Es geht weiter, das Bundesliga-Saisonen so an sich. Rapid könnte mit der Badener Bahn zum Auswärtsspiel nach Maria Enzersdrof fahren, wird aber den Bus nehmen. Nach dem aufsehenerregendem Derby ist das Sportliche bei den Hütteldorfern fast in den Hintergrund getreten. Am Ende gab es gegen den Erzrivalen ein 1:1 und damit einen Punkt. Der Abstand zum Spitzenduo Salzburg und Sturm ist groß. Das Team von Goran Djuricin will aber die Konkurrenz um Platz drei auf Distanz halten.

Nach Knasmüllner

Vierter ist nämlich die Admira. Die Südstädter mussten sich beim Meister mit 1:2 geschlagen geben, wussten aber durchwegs zu überzeugen. Dass mit Christoph Knasmüllner einer der wichtigsten Offensivspieler nach England wechselte, wird dem Angriff nicht unbedingt gut tun. Der Admira muss und will sich Lösungen einfallen lassen.