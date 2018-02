Tag 16: Drama um Stadlober im 30er, Russland holt Eishockey-Gold

In Pyeongchang gehen am Sonntag die Olympischen Winterspiele zu Ende. Österreichs letzte Medaillenhoffnung ist Langläuferin Teresa Stadlober im Massenstart über 30 km klassisch (Start 7.15 Uhr MEZ). Davor warten noch das Finale im Herren-Eishockey und im Damen-Curling sowie die Entscheidung im Viererbob mit zwei österreichischen Schlitten am Start.

Im Mittelpunkt aber steht die Schlussfeier (ab 12.00 Uhr MEZ). Mit Spannung wird erwartet, ob die russischen Athleten hinter ihrer Fahne zur Zeremonie einmarschieren dürfen. Ihr Antreten in Südkorea war nur unter neutraler Flagge gestattet. Während der Spiele gab es im russischen Lager neuerlich zwei Dopingfälle. Österreich hält vor dem letzten Wettkampftag bei 14 Medaillen.