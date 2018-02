Olympia live: Österreicherinnen im Skicross-Viertelfinale out

Silber in Vancouver 2010, Bronze in Sotschi 2014. In Pyeongchang peilen Österreichs Biathleten nun am Freitag (13.15 MEZ) erneut eine Olympia-Medaille in der Staffel über 4 mal 7,5 km an. Dominik Landertinger, bereits Dritter im Einzelbewerb, Simon Eder, Julian und Tobias Eberhard wollen für den 14. ÖOC-Podestplatz in Südkorea sorgen.

Die beiden Österreicherinnen Andrea Limbacher und Katrin Ofner haben im Ski Cross den Aufstieg ins Viertelfinale geschafft. Limbacher und Ofner gewannen ihre Achtelfinal-Läufe, wobei Limbachers Aufstieg schon vor dem Start feststand, da sie nur eine Gegnerin hatte. In Ofners Lauf waren drei Damen am Start.