Olympia live: Russland erster Eishockey-Finalist

Silber in Vancouver 2010, Bronze in Sotschi 2014. In Pyeongchang peilen Österreichs Biathleten nun am Freitag (13.15 MEZ) erneut eine Olympia-Medaille in der Staffel über 4 mal 7,5 km an. Dominik Landertinger, bereits Dritter im Einzelbewerb, Simon Eder, Julian und Tobias Eberhard wollen für den 14. ÖOC-Podestplatz in Südkorea sorgen.

Ebenfalls auf dem Programm steht das Bronze-Match bei den Curling-Männern. Dabei treffen sich die Schweiz und Kanada. Mit Spannung werden auch die Semifinale im Eishockey erwartet: Tschechien misst sich mit Russland und das Überraschungsteam aus Deutschland bekommt es mit Kanada zu tun.

Die Kanadierin Kelsey Serwa hat im Ski Cross der Damen die Goldmedaille gewonnen. Im Finale setzte sich Serwa gegen ihre Teamkollegin Brittany Phelan und die Schweizerin Fanny Smith durch. Für die Schwedin Sandra Näslund blieb nur Rang vier. Die beiden Österreicherinnen Katrin Ofner und Andrea Limbacher waren jeweils im Viertelfinale ausgeschieden.