Olympia live: Matthias Mayer holt mit Traumfahrt Gold im Super-G

Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang stehen am Freitag die nächsten Alpin-Entscheidungen auf dem Programm. Im Damen-Slalom (2.00/5.15 Uhr MEZ) kämpfen Stephanie Brunner, Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger und Bernadette Schild um Spitzenplätze. Bei den Herren sind im Super-G (3.00) Max Franz, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer und Hannes Reichelt für Österreich am Start.

Im Skeleton geht Matthias Guggenberger in die entscheidenden beiden Läufe, bei den Damen bestreitet Janine Flock ihre Durchgänge eins und zwei. Bei den Nordischen erfolgt der 15-km-Langlauf in der Skating-Technik, die Skispringer bestreiten die Qualifikation von der Großschanze.