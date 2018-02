Olympia live: Österreicher in der Herren-Abfahrt abgeschlagen

Durch windbedingte Verschiebungen sind nun am Donnerstag bei den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang zwei alpine Ski-Rennen und beide Biathlon-Einzelbewerbe (Damen, 9.15 MEZ/Herren, 12.20) angesetzt. Los geht es mit dem Damen-Riesentorlauf (2.00/5.45), zwischen den beiden Durchgängen soll (ab 3.30) der Abfahrts-Olympiasieger gekürt werden, sofern das Wetter diesmal mitspielt.



Stephanie Brunner, Bernadette Schild, Ricarda Haaser und Anna Veith bilden das ÖSV-Quartett im Riesentorlauf. In der Abfahrt stand hinter dem Antreten von Olympiasieger Matthias Mayer nach dessen Sturz im Kombi-Slalom bis zuletzt ein Fragezeichen. Hannes Reichelt, Vincent Kriechmayr und Max Franz sind die weiteren Österreicher in der Königsdisziplin.

Rodel-Team-Staffel

In der Rodel-Team-Staffel (13.30) zählen Olympiasieger David Gleirscher, die Olympia-Zweiten Peter Penz/Georg Fischler und Madeleine Egle zu den Medaillenkandidaten. Alessandro Hämmerle und Co. jagen (Finale ab 5.30) davor noch die erste rot-weiß-rote Medaille im Snowboard-Cross. Teresa Stadlober peilt im Langlauf-Skating-Bewerb über 10 km (7.30) einen Top-6-Platz an.