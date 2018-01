Live: Köln vs. Dortmund, Fr., 20.30 Uhr

Für Peter Stöger wird das Duell mit seinem Ex-Klub Köln eine besondere Angelegenheit werden. Dortmund wartet nach dem enttäuschenden Heim-Remis gegen Freiburg immer noch auf den ersten Sieg im Jahr 2018. In der Tabelle ist der BVB mittlerweile auf Platz sechs abgerutscht, die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb gerät in Gefahr. Mit Köln ist nach zuletzt drei Erfolgen in Serie im Abstiegskampf wieder zu rechnen

Jarmolenko fällt aus

In Dortmund kommt zu den endlich ausgestandenen Turbulenzen um den unwilligen Pierre-Emerick Aubameyang nun wieder das Verletzungspech zum Zug: Andrej Jarmolenko fällt wochenlang aus. Der 28-jährige Ukrainer zog sich eine Sehnenverletzung am Fuß zu, wie am Dienstag bekannt wurde.

Jarmolenko wurde im vergangenen Sommer als Ersatz für Ousmane Dembele verpflichtet, der sich zum FC Barcelona gestreikt hatte. Rasch mauserte sich der Stürmer zu einer Schlüsselkraft, in bislang 24 Einsätzen für den BVB gelangen ihm sechs Tore und fünf Vorlagen. (red)